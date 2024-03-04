سواريز يفتتح سجله التهديفي مع إنتر ميامي

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قاد ليونيل ميسي ولويس سواريز فريقهما إنتر ميامي لتحقيق فوز كبير على أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأميركي.

وافتتح النجم الأوروغوياني المخضرم رصيده التهديفي بقميص إنتر ميامي، رغم أنه يمتلك مسيرة غزيرة سجل خلالها 381 هدفا للأندية التي لعب لصالحها على مدار 19 موسما.

وأحرز سواريز أول هدفين له في الدوري الأميركي خلال 7 دقائق، في بداية الشوط الأول من المباراة، كما ساهم في هدفين آخرين.

وأحرز ميسي هدفين في الدقيقتين 57 و62 من عمر اللقاء.

وأحرز روبرت تايلور الهدف الخامس لإنتر ميامي، الذي لم يخسر لأول مرة خلال أول 3 مباريات بالدوري في تاريخه.