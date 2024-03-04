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مان سيتي يحسم "ديربي مانشستر" بثلاثية ويواصل ملاحقة الريدز

4
MARCH
2024
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اكتسح مانشستر سيتي جاره وغريمه مان يونايتد 3-1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
سجل فيل فودين هدفين رائعين وهز إرلينغ هالاند الشباك قبل النهاية ليفوز "السيتيزن" بثلا ثية ويواصل مسعاه للفوز بلقب "البريميرليغ" للمرة الرابعة تواليا ويحبط محاولة مان يونايتد لضرب عصفورين بحجر واحد.
 
وحتى الدقيقة 81 كان مان يونايتد يمني النفس بعرقلة مسيرة غريمه الأزلي في المدينة وتنفيذ وعود المالك الشريك الجديد جيمر اتكليف بإعادة بطل إنجلترا 20 مرة للمكانة التي يستحقها. لكن فودن تلقى تمريرة من خوليان ألفاريز ليسدد الكرة من يسارمنطقة الجزاء ويمنح سيتي التقدم مسجلا هدفه الشخصي الثاني.
 
وأكمل هالاند ثلاثية فريقه بعد خطأ دفاعي حيث قطع رودري الكرة من سفيان أمرابط ليمررها إلى هالاند وينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.
 
وكان ماركوس راشفورد قد وضع يونايتد في المقدمة في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة من برونو فرنانديز ليطلق راشفورد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.
 
وعادل فودين النتيجة لسيتي بتسديدة مماثلة من خارج المنطقة في الدقيقة 56 بعد تمريرة من رودري.
 
وبعد تفوق مانشستر يونايتد في بداية المباراة، استفاق سيتي وكاد فودن أن يدرك التعادل في الدقيقة 19، لكن أندريه أونانا حارس يونايتد تصدى ببراعة لتسديدته من داخل المنطقة.
 
وفي الدقيقة 33 سدد رودري تصويبة قوية من داخل المنطقة تصدى لها حارس مان يونايتد بنجاح. وأهدر هالاند فرصة سانحة للتعادل وهو في مواجهة المرمى بعد أن سدد فوق العارضة بعدما هيأ له فودن الكرة بالرأس بعد تمريرة عرضية من رودري في الدقيقة 44.
 
وتوقف اللعب بسبب إصابة أونانا حارس "الشياطين الحمر" في الدقيقة 65.
 
وسدد كيفن دي بروين ركلة حرة من خارج المنطقة لصالح  مان سيتي في الدقيقة 71، لكنها ارتطمت بالحائط البشري.
 
ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح مان يونايتد بعدما سقط غارناتشو في المنطقة بعد تدخل من إيدرسون حارس سيتي في الدقيقة 78.
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