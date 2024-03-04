غوارديولا يكشف اسم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فيل فودن هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نظرا لمستواه الحالي وسيصبح أسطورة السيتي بعد أن قادت ثنائية سجلها في الشوط الثاني فريقه لفوز كبير 3-1 على مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وسيطر سيتي تماما لكنه ظل متأخرا بهدف مذهل في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس راشفورد لكن فودن خطف كل الأضواء في الشوط الثاني.

وأطلق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في سقف المرمى في الدقيقة 56 ثم تغلب على أندريه أونانا بتسديدة متقنة بعد 80 دقيقة.

وسجل إرلينغ هالاند هدفه 18 في الدوري هذا الموسم ليحسم الأمور في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو هدفه السادس خلال أيام ولكن لا شيء يمكن أن يسرق الأضواء من فودن الذي لديه الآن 11 هدفا في الدوري هذا الموسم وهو ما يعادل رقمه القياسي في موسم واحد.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):

• الأمر يتعلق بعدد المباريات التي خاضها. لقد كان دائما لاعبا موهوبا لكنه الآن أكثر نضجا ويفهم اللعبة بشكل أكبر، خاصة على المستوى الدفاعي.

• يمكنه اللعب في الوسط واليمين، وصناعة اللحظات الفارقة والاختراق، واللعب في اليسار، والتسجيل من اليسار. ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي بسبب كمية الأشياء التي يفعلها. إنه أمر لا يصدق.

• ردا على سؤال عن الانضباط الدفاعي لفودن، قال غوارديولا: "نحن لا نتفاوض بشأن ذلك. الرجل الذي لا يفعل ذلك لا يبقى في الفريق. إنه يعشق كرة القدم ويعيش من أجلها. إنه ممتع وأخلاقيات عمله لا تصدق.

ولم يكن غوارديولا أقل سخاء في مدح فودن عندما تحدث إلى شبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: "سيكون بالفعل لاعبا أسطوريا لأنه رغم صغر سنه خاض مباريات كثيرة وسجل أهدافا وحصد ألقابا غزيرة ولهذا السبب يرتبط بعلاقة رائعة مع الجماهير".

وأضاف: "إنه لاعب الموسم. لم يكن هناك أحد حاسم بالنسبة لنا مثله هذا الموسم".

ولم يخسر سيتي الآن في 19 مباراة في جميع المسابقات وسيتوجه إلى آنفيلد مطلع الأسبوع المقبل لمواجهة ليفربول المتصدر الذي يتفوق بنقطة واحدة.

ويمكن لأرسنال أن يقترب من ليفربول بنقطتين إذا فاز على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الإثنين.

وأوضح غوارديولا ردا على سؤال عما إذا كان فريقه سيحقق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي "هل سنفعل ذلك؟ لا أعرف. نملك اليوم نقاطا أكثر في هذه المرحلة مقارنة بالموسم الماضي. الفارق هو أن ليفربول لديه عدد نقاط أكثر من نفس المرحلة في الموسم الماضي. عندما يلعب المنافس بهذه الطريقة، ماذا يمكنني أن أقول، تهانينا حتى الآن. سنواصل المحاولة مباراة تلو الأخرى".