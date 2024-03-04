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برشلونة يرفض هدايا الريال وجيرونا..ويكتفي بالتعادل مع بيلباو

4
MARCH
2024
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تعادل برشلونة وأتليتيك بيلباو سلبيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، مما أضاع فرصة كبيرة لبرشلونة لكسب الأرض في ملاحقته للمتصدر ريال مدريد الذي تعادل 2-2 مع فالنسيا يوم السبت.
 
ورفع برشلونة صاحب المركز الثالث رصيده إلى 58 نقطة ويتأخر بثماني نقاط عن غريمه اللدود ريال مدريد ونقطة واحدة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني الذي خسر 1-صفر أمام مضيفه مايوركا في وقت سابق يوم الأحد.
 
ويحتل أتليتيك، الذي حقق انتصارات متتالية في عشر مباريات على أرضه بجميع المسابقات، المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.
 
وبعد شوط أول فاتر، عاد أصحاب الأرض بشكل أكثر قوة في الشوط الثاني، وشكل الثنائي السريع إيناكي وليامز وأليكس برينغير تهديدا مستمرا، لكن الفريق شعر بالإحباط أمام دفاع برشلونة القوي الذي صمد أمام الضغط المتأخر لينتزع نقطة من أصحاب الأرض.
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