عماد نصري لحود رئيساً للجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)

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عُيّن اللبناني عماد نصري لحود رئيساً للجنة الراليات،وهي من أهم اللجان، ضمن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) باقتراح من رئيس الاتحاد الدولي بطل الراليات السابق الاماراتي محمد بن سليّم.وجاء قرار تعيين لحود من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ولولاية سنتين.

يشار الى ان لحود يشغل منذ عام 2013 منصبي عضو مجلس ادارة النادي اللبناني للسيارات والسياحة ومنسّق رياضة السيارات في النادي الممثل الوحيد لل"فيا" في لبنان.ولحود ،المولود عام 1977 ، يعشق الرياضة الميكانيكية وناشط في عالمها وتربطه علاقات وطيدة مع مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات ومع مسؤولي اندية السيارات في العالم .وسبق له ان شغل منصب رئيس لجنة تسلق الهضبة في ال"فيا" لسنوات عدة.

ويُعتبر تعيين لحود في منصبه الجديد ،وهو العربي الأول الذي يتبوأ هذا المنصب الهام،دليلاً على كفاءته الادارية في المهام التي سبق وأنيطت به ومعرفته الواسعة في عالم الرياضة الميكانيكية.

وفي هذا السياق، وجّه لحود الشكر الى رئيس واعضاء المجلس العالمي للاتحاد الدولي على ثقتهم