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جائزة الإتحاد الدولي للسيارات للمحامي زياد جاموس

1
MARCH
2024
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بدأ المحامي زياد جاموس رحلته مع نادي ال ATCL كمتطوع في العام ١٩٨٦ وتدرج بثبات حتى بلغ مسؤولية مدير سباقات. على طول المسار، شغل العديد من الادوار والمسؤوليات المتنوعة، حيث أسندت اليه مهام كبيرة ابرزها تولي ادارة رالي لبنان الدولي طوال تسع جولات، كما شغل مسؤولية رئيس اللجنة الوطنية لسباقات الدفع الرباعي في لبنان، والابرز شغله منصب نائب رئيس اللجنة العالمية للراليات الصحراوية في الاتحاد الدولي للسيارات FIA. بالإضافة إلى ذلك، عمل زياد أيضًا كرئيس لجان الحكام في السباقات الدولية ، ومراقب الاتحاد الدولي لأحداث عديدة ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC)، بطولة أوروبا للراليات (ERC)، بطولة أفريقيا للراليات (ARC)، وبطولة FIA للراليات الصحراوية. على امتداد مسيرته في رياضة السيارات، اكتسب زياد ما يضاهي ثروة من الخبرة. لعبت مساهماته دورًا حاسمًا في خدمة السلطة الوطنية الرياضية ASN في النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL حيث ينتمي ودعم المتطوعين والمسؤولين، مما سمح لهم بتعزيز استيعابهم وممارستهم انظمة الـFIA والعمل وفقًا لها.
تم منحه جائزة الـFIA لأفضل الرسميين للعام ٢٠٢٣ في نسختها الاولى .

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