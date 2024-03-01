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كلوب يثير التكهنات بشأن إصابة محمد صلاح

1
MARCH
2024
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أثار الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، الخميس، الشكوك بشأن قدرة نجمه محمد صلاح على اللحاق بمباراة نوتنغهام فورست.
ويحل ليفربول ضيفا على نوتنغهام فورست ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، السبت.
 
وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع "الريدز": "هل يستطيع محمد صلاح المشاركة أمام نوتنغهام فورست يوم السبت؟ لا أعلم".
 
وأوضح المدرب الألماني أن موقف داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي مشابه لموقف محمد صلاح.
 
يذكر أن صلاح عاد للمشاركة مع ليفربول في مباراة برينتفورد بالدوري، السبت قبل الماضي، لكن إصابته تجددت رغم أنه أنهى اللقاء بشكل طبيعي.
 
 
وبعدها قال كلوب إن موقف صلاح من المشاركة في لقاء لوتون تاون محل شك، وكرر تصريحاته قبل لقاء نهائي كأس إنجلترا ضد تشلسي، الأحد الماضي.
 
وواصل كلوب النهج نفسه قبل لقاء ساوثمبتون، مشيرا إلى أن قرار مشاركة صلاح ونونيز وسوبوسلاي يتحدد قبل ساعات من اللقاء، حسب قدرتهم البدنية.
 
وبعد مباراة نوتنغهام سيلعب ليفربول ضد سبارتا براغ، الخميس القادم، ثم يلتقي بمانشستر سيتي في القمة المرتقبة يوم الأحد التالي.
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