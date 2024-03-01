انتهاء أزمة كهربا.. تسديد الغرامة للزمالك

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أسدل نادي الزمالك المصري الستار على قضية لاعبه السابق ولاعب غريمه الأهلي حاليا، محمود عبد المنعم، المعروف بـ" كهربا".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ قيمتها قرابة 2.5 مليون دولار.

وشدد مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان على إنهاء الملف بالكامل، وإسدال الستار على القضية، بعد استلام المبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي، الخميس.

وأوضح الزمالك في بيانه أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية، لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك وبات اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

ورحل كهربا (28 عاما) عن الزمالك، رغم ارتباطه بعقد معه، في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.