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تن هاغ يطالب فولهام بالاعتذار بعد "الفيديو الساخر"

1
MARCH
2024
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انتقد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد نظيره فولهام الخميس بسبب مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يسخر من قائد فريقه برونو فرنانديز ويشير إلى أن لاعب خط الوسط تظاهر بالإصابة في الخسارة 2-1 أمام الفريق اللندني في أولد ترافورد.
 
وقال تن هاغ في مؤتمره الصحفي قبل مباراة قمة أمام مانشستر سيتي الأحد: "هذا ليس صحيحا، ليس من الصواب على الإطلاق أن يصدر مقطع مثل هذا. إنه غير مناسب تماما وكانوا مخطئين لذا يجب عليهم الاعتذار عن ذلك".
 
وأظهر الفيديو الساخر الذي نشره فولهام، لحظة سقوط نجم مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، وتظاهره بالإصابة، قبل أن يقوم بسرعة لاستلام تمريرة، حيث بدا إنه لم يعاني من شيء.
 
ويتوقع تن هاغ جاهزية فرنانديز ورافائيل فاران، الثنائي الذي شارك أمام نوتنغهام فورست في الفوز بالدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء رغم مخاوف الإصابة، لمباراة الدوري أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.
 
وقال تن هاغ: "لقد كافح (فرنانديز وفاران) ليكونا جزءا من المباراة وخرجا منها بشكل جيد. أتوقع جاهزيتهما لمباراة الأحد أيضا".
 
وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بحماس فريقه قبل القمة المرتقبة ويعتقد أن بوسعه استغلال صحوته بعد الفوز 1-صفر على فورست والتأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد.
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