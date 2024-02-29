الانصار يتصدر الدوري عبر رباعية بشباك الصفاء..

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تصدر فريق الأنصار الدوري اللبناني لكرة القدم، بفوزه على الصفاء بنتيجة(4-1)، في المباراة التي اجريت اليوم على ملعب مجمع فؤاد شهاب البلدي في جونية، بانطلاق الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لسداسية الاوائل.

وترجم الأنصاريون عرضهم النوعي برباعية كان نصيب الفلسطيني محمد قدوح منها ثنائية (10 و65) وهدف لكل من علي طنيش السيسي (45)، وعبدالله ياسين (73)، وحقق الصفاويون هدف حفظ ماء الوجه عبر محمد قدوح (54).

وبهذه النتيجة تقدم الأنصار لصدارة الترتيب مؤقتاً، برفع رصيده إلى 20 نقطة، وسينتظر وقائع مواجهة العهد (19) والنجمة (18) غداً، بينما بقي الصفاء بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة.