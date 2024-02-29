"طلب" من بوكيتينو لمالكي تشلسي.. وكلوب يعلق

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ناشد المدرب ماوريسيو بوكيتينو مالكي تشلسي "التحلي بالصبر" ومنحه الوقت اللازم للعودة إلى درب الانتصارات وإنعاش حظوظ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتعرض المدرب الأرجنتيني لضغوط هائلة بعد الهزيمة 1-صفر أمام ليفربول، الأحد، في نهائي كأس الرابطة، بينما يحتل تشلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين المركز 11 في ترتيب الدوري ويواجه مهمة صعبة للتأهل للمسابقات الأوروبية.

وسيواجه تشلسي فريق ليدز يونايتد المنتمي للدرجة الثانية في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق الأربعاء.

وقد تكون الهزيمة على أرضه أمام غريمه ليدز، الذي خاض 12مباراة متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات، مكلفة بالنسبة لبوكيتينو.

واشتهر النادي اللندني بعدم الصبر على المدربين في السابق، لكن بوكيتينو قال إنه يثق أن مسؤولي النادي لن يتسرعوا في قرارهم هذه المرة.

وقال بوكيتينو للصحفيين: "بالنسبة لفريق العمل في النادي، بعد 8 أشهر بنينا علاقة جيدة للغاية. عندما يؤمن اللاعبون حقا بالطريقة التي نعمل بها، فإن الأمر يستغرق وقتا لتحقيق إنجاز.

وتابع: "المشكلة هي أننا نحتاج إلى الوقت والصبر للفوز بالمباريات. نحتاج إلى صبر مسؤولي النادي لمنحنا الفرصة للاستمرار فيما نفعله".

وأضاف: "أشعر بدعمهم. لا أستطيع أن أكذب عليك، كنت حزينا للغاية في ملعب ويمبلي وكدت أن أبكي. لكنني رأيت بهداد إقبالي وتود بولي (الثنائي المالك لتشلسي) وصافحتهما".

دعم من كلوب

من جهته، حذر مدرب ليفربول يورغن كلوب من المبالغة في انتقاد نادي تشلسي، وأظهر دعمه للفريق ومدربه بوكيتينو.

وقال كلوب: "أنا الشخص الذي يعرف معنى خسارة 5 أو 6 نهائيات متتالية. أستطيع أن أتخيل كيف كان الأمر بالنسبة لتشلسي. لقد أحسست بشعورهم".

وتابع: "إنهم لا يستحقون كل اللوم. لقد لعبوا مباراة كرة قدم جيدة حقا، في مباراة نهائية لم يقدم فيها أحد أفضل ما لديهم على الإطلاق. كل ما عليك فعله هو التغلب على المنافس، وهذا ما فعلناه".