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تركي آل الشيخ يكشف عن جوائز مالية للجمهور في نهائي كأس مصر

29
FEBRUARY
2024
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كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، يوم الخميس، عن الجوائز الخاصة بجماهير ناديي الأهلي والزمالك في مباراة نهائي كأس مصر.
وقال تركي آل الشيخ في منشور على حسابه في "فيسبوك": "توقع النتيجة النهائية الصحيحة لمباراة الاهلي والزمالك على كأس مصر والمقامة في الرياض يوم 8 مارس 2024 واحصل على فرصة الفوز بجائزة مالية".
 
وأوضح رئيس هيئة الترفيه السعودية تخصيص 3 جوائز للجمهور كالآتي "الفائز الأول 30 ألف دولار، الفائز الثاني 20 ألف دولار، الفائز الثالث 10 آلاف دولار".
 
وأشار إلى أن الوقت المخصص للتوقع "ينتهي قبل صافرة انطلاق المباراة بساعة"، موضحا أن التوقع يكون بالرد على منشوره، علما أنه سيتم اختيار الفائز بعد المباراة.
 
وسيُقام نهائي كأس مصر لكرة القدم للمرة الأولى خارج البلاد، بين الغريمين الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية، بحسب ما كشف عامر حسين عضو مجلس الادارة الاتحاد المصري والمشرف العام على لجنة المسابقات.
 
وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي 3-0.
 
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.
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