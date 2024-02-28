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تفاصيل مفاجئة من اجتماع مبابي مع الرئيس الفرنسي وأمير قطر في قصر الإليزيه

28
FEBRUARY
2024
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دخل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في حوار جانبي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش حفل عشاء أقيم في العاصمة الفرنسية مساء الثلاثاء.
 
وقام ماكرون بدعوة مبابي وعدد من لاعبي سان جيرمان على العشاء، بحضور ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي وأمير قطر، وسط ترقب في جميع أنحاء العالم، وتوقعات بأن هذه الجلسة لإقناعه بالبقاء في باريس.
 
ونفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو هذا الأمر تماما، وقال إن الاجتماع ليس بهدف الجلوس مع مبابي للحديث عن مستقبله، والهدف منه لا يخص مغادرته للنادي الفرنسي على الإطلاق.
 
وأشار إلى أن باريس لن يتقدم بأي عرض لإقناع مبابي بالتوقيع على عقد جديد بدلا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024.
 
وأكد رومانو أن مبابي لا يتفاوض سوى مع ريال مدريد في الوقت الحالي، رغم الأنباء المنتشرة حول اهتمام أرسنال وليفربول بالتعاقد معه.
 
ونقل حساب "Get French Football News" مقطع فيديو لحوار جانبي سريع بين مبابي وأمير قطر، لم يكشف عن تفاصيله.
 
وقال خلالها ماكرون لمهاجم باريس:"يبدو أنك ستضعنا في ورطة مرة أخرى".
 
ويبقى كيليان مبابي مثار ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة لوجود تكهنات قوية برحيله عن بي إس جي والانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر في الصيف المقبل، بعد أن تناقلت العديد من الصحف العالمية نبأ إبلاغ مبابي للخليفي بقرار مغادرته باريس، ليدخل في مفاوضات حول تفاصيل عقده القادم مع ريال مدريد.
روسيا اليوم
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