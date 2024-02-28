مورينيو مع المصريين.. 6 مواقف قبل تحليل قمة الأهلي والزمالك

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ارتبط اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بكرة القدم المصرية منذ بداية رحلته التدريبية، ليصبح اسم أيقونة التدريب البرتغالية مألوفا لدى الجماهير المصرية، بعد تكرار مواقفة مع الفراعنة.

وتم إعلان انضمام مدرب إيه إس روما الإيطالي السابق، مورينيو، إلى طاقم تحليل مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها على استاد "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل، ليستعيد الجمهور المصري ذكرياته مع المدرب البرتغالي، والتي كان أشهرها 6 مواقف لا تنسى.

البداية مع صبري

في موسم 2000-2001، ظهر اللاعب المصري عبد الستار صبري مع فريق بنفيكا البرتغالي تحت قيادة مدربه الشاب آنذاك جوزيه مورينيو، لكنها كانت فترة قصيرة قبل أن يرحل المدرب إلى تجارب جديدة وسريعة برزت في تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي عام 2004.

واستغل صبري لقاءاته التلفزيونية الشهيرة للحديث عن علاقته بالمدرب المخضرم، منها الجيد ومنها السيئ، حيث يقول صبري إن مورينيو كان سببا في رحيله عن بنفيكا بسبب إجباره على تغيير مركزه من اللعب كصانع ألعاب تحت المهاجمين إلى اللعب كجناح على خط الملعب يتقيد بمركزه.

ويقول صبري عن مورينيو: "في إحدى المرات خالفت تعليماته ودخلت إلى عمق الملعب وصنعت هدفا، لكنه غضب وأخرجني على الفور، فقمت بركل زجاجات المياه فور خروجي ومن حسن الحظ أنها مرت بجوار جوزيه".

وعاد صبري منذ أشهر ليعلن تلقيه عرضا من مورينيو الذي وصفه بصديقه القديم، للعمل ضمن الجهاز الفني لنادي روما، قبل أن يتعرض جوزيه للإقالة لسوء النتائج مع نادي العاصمة الإيطالية.

صلاح بطل القصة الأشهر

في شتاء 2014، تعاقد مورينيو، مدرب تشيلسي آنذاك، مع الشاب المصري الواعد محمد صلاح الذي سجل في شباك فريقه بقميص بازل أوروبياً، ليلفت أنظاره بشده.

مورينيو نجح في إقناع صلاح بقبول عرض تشيلسي بدلا من ليفربول بعد مكالمة هاتفية بينهما، لكن اللاعب المصري لم يجد فرصة المشاركة أساسيا مع الفريق ليسجل هدفين فقط مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي قبل أن يضطر للرحيل إلى إيطاليا بحثا عن فرصة للعب مع فيورنتينا ثم مع روما.

وواجه مورينيو انتقادات بعد بزوغ نجم صلاح مع ليفربول وفوزه بجوائز فردية مرموقه أهمها ، جائزةأفضل لاعب في إنجلترا وجائزة الحذاء الذهبي لهداف بريميرليغ، ليرد البرتغالي بأنه الشخص الذي جلب صلاح إلى الدوري الإنجليزي، ووثق في قدراته، لكنه وقتها كان بحاجة للتطور والحصول على دقائق أكثر ليظهر بالشكل الذي هو عليه الآن، على حد قوله.

ومن جانبه لم يتحدث محمد صلاح بشكل سلبي مطلقا على مدربه السابق مورينيو، رغم معاناته مع الفريق اللندني الأزرق وعدم تمكنه من المشاركة أساسيا في وقت امتلك خلاله "البلوز" أكثر من لاعب جيد في مركزه مثل البرازيلي ويليان، والألماني أندريه شورله، والبلجيكي إدين هازارد.

مورينيو في القاهرة

في عام 2019، تعاقد جوزيه مورينيو مع التلفزيون المصري لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر البث الأرضي في القاهرة من خلال قناة "تايم سبورت".

وحضر مورينيو لتحليل مباريات المنتخب المصري في البطولة، وكانت صوره في جولاته السياحية في المناطق الأثرية محل اهتمام جماهيري كبير، على موقع التواصل الاجتماعي.

نصيحة لرئيس الأهلي

كشف محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي، عن تلقيه مكالمة هاتفيه من جوزيه مورينيو يرشح له خلالها مواطنه جوزيه بيسيرو لتدريب الفريق الأحمر.

واحتاج الأهلي عام 2015 للتعاقد مع مدرب أجنبي، ليكشف رئيس القلعة الحمراء وقتها في تصريحات هاتفية أن مورينيو كان مستشاره الفني في ملف التعاقد مع مدرب أجنبي.

مكالمة تعلق المؤتمر الصحفي

وفي الإمارات، تلقى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني السابق لنادي فيوتشر، مكالمة هاتفية أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقب فوزه على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري ديسمبر الماضي، ليكتشف أن جوزيه مورينيو هو المتصل.

تحدث ريكاردو إلى الصحفيين في قاعة المؤتمر الصحفي، وأظهر إليهم الهاتف، ليشاهدوا اسم جوزيه مورينيو المتصل، ويخبرهم بأنه مضطر إلى الرد وتعليق المؤتمر الصحفي.

كان 2008 وأبو تريكة

حضر مورينيو مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2008" في غانا، ليشاهد تألق الفريق المصري الذي توج وقتها بالكأس السادسة في تاريخه.

مورينيو قال بعد ذلك في تصريحات تلفزيونية: "ما منعني من ضم أبو تريكة إلى صفوف تشيلسي بعد مشاهدته في الملعب وقتها، هو تقدمه في العمر".

وأشاد مورينيو بنجم الأهلي المصري المعتزل قائلا: "أبو تريكة لاعب يمتلك مهاراته رائعة، والجميع يعرف ما قدمه مع فريقه ومنتخب بلاده، لو كان يلعب حاليا (عام 2019) لأصبح من أشهر المحترفين العرب في أوروبا".