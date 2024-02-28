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زيدان يؤكد عودته للتدريب.. ويحدد الدوري المحتمل

28
FEBRUARY
2024
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أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، عودته للتدريب مجددا في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد تماما فكرة تدريبه أحد فرق الدوري الإيطالي.
 
وابتعد زين الدين زيدان عن التدريب بعد رحيله عن ريال مدريد صيف عام 2021، ولكن يبدو أن عودته قد اقتربت بعد تصريحه الأخير.
 
وتواجد النجم الفرنسي في العرض الأول من الفيلم الوثائقي عن أسطورة التدريب الإيطالي مارشيلو ليبي، وتحدث للصحفيين عن مستقبله كمدرب.
 
وقال زيدان لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، على هامش عرض فيلم ليبي في روما: "في الوقت الراهن أقوم بأشياء أخرى، لنرى، أنا متأكد من أنني سأعود إلى التدريب، أود أن أدرب مرة أخرى".
 
وأضاف نجم يوفنتوس سابقا: "التدريب في إيطاليا؟ لم لا؟ كل شيء ممكن".
 
وعن مارشيلو ليبي، تحدث قائلا: "ليبي هو الشخص الذي جعلني آتي إلى يوفنتوس، وكان يؤمن بقدراتي. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة له، لقد جئت من فرنسا، ولكنه ساعدني على الوصول إلى ما أصبحت عليه لاحقا".
 
سيرة زيدان
 
زين الدين زيدان (51 عاما).
 
توج بلقب بطل كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا.
 
تولى تدريب ريال مدريد بين عامي 2016 و2018 ثم بين عامي 2019 و2021.
 
قاد ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.
 
يذكر أن بايرن ميونيخ أعلن الأسبوع الماضي رحيل مدربه توخيل في نهاية الموسم، والبحث عن مدرب جديد، وسط تكهنات بشأن اقتراب زيدان، وكذلك تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر "البوندسليغا"، من المنصب.
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