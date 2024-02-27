living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فكرة استثنائية.. ليفربول يحضر مفاجأة سارة لكلوب في نهاية مشواره مع الريدز

27
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعتزم إدارة نادي ليفربول، منح مشجعي النادي فرصة مثالية واستثنائية لتوديع مدرب الفريق يورغن كلوب، في مشهد تاريخي يليق بمسيرة المدرب الألماني.
 
وكشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية، عن وجود نية لدى إدارة الريدز بتخصيص حافلة مفتوحة للفريق تجوب شوارع المدينة، للاحتفال بكأس الرابطة الإنجليزية والذي سيكون بمثابة حفل ضخم للجماهير من أجل وداع يورغن كلوب.
 
وأعلن المدرب الألماني أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، حيث قرر الرحيل في مايو المقبل للحصول على إجازة لمدة عام قبل أن يخوض تجربة جديدة في التدريب.
 
وساهم كلوب مؤخرا في فوز الريدز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على تشيلسي في المباراة النهائية 1-0، في لقاء تغلب خلاله ليفربول على نقص حاد بصفوف فريقه بسبب الإصابات.
 
وأوضحت "تليغراف" أنها إدارة ليفربول ستقيم الموكب في كل الحالات، حتى لو لم يفز الفريق بأي بطولة سوى كأس الرابطة، رغم أن ليفربول لديه فرصة هذا الموسم لتحقيق رباعية تاريخية، حيث أنه يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وهو المرشح الأول للقب الدوري الأوروبي ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي.
 
يذكر أن يورغن كلوب قضى مسيرة استثنائية في ليفربول لمدة 9 سنوات، حقق خلالها كل البطولات الممكنة مع الفريق، وكان أبرزها إعادة لقب البريميرليغ للفريق وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   