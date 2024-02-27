اجتماع رئاسي.. مبابي مدعو لعشاء فخري بحضور ماكرون وأمير قطر

A + A -

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، سيكون أحد المدعوين لعشاء فخري يوم الثلاثاء، من قبل الرئيس، إيمانويل ماكرون، على شرف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" اليوم الاثنين، إنه بعد أيام من إعلان مبابي نيته الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، وإعلان المفاوضات بينه وريال مدريد، سيعود بطل العالم 2018 في روسيا، لمقر الرئاسة الفرنسية في قصر "الإليزيه" للقاء كبار مسؤولي ناديه الحالي.

وأضافت الصحيفة أن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، سيحضر العشاء، لاسيما في وجود الرجل صاحب الكلمة الأولى داخل أروقة بطل فرنسا، أمير قطر.

وأكدت "لو باريزيان" أيضا أن بعض أعضاء الفريق الفرنسي سيكونون مدعوين على هذا العشاء.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها مبابي على نفس الطاولة مع أحد قادة الدول، حيث تمت دعوته في فبراير 2018، من قبل ماكرون على غداء مع الرئيس المنتخب مؤخرا في ليبيريا، وأسطورة سان جيرمان سابقا، جورج ويا.