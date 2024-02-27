بنزيما يهدر ركلة جزاء.. وحمد الله يتفنن في تسجيل أخرى

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انتزع نادي اتحاد جدة فوزا بشق الأنفس من ضيفه الوحدة (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة 21 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

فاجأ المهاجم النيجيري أوديون إيغالو أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم للوحدة، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وأخفق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في إدراك التعادل من ركلة جزاء حصل عليها أصحاب الأرض في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول، لتستمر معاناة المهاجم الفرنسي مع الفريق.

وأهدر بنزيما ركلة الجزاء الثالثة في أول مواسمه مع "العميد"، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال خسارة فريقه ضد الهلال (1-3) ضمن ربع نهائي البطولة العربية، وركلة أخرى أمام الأهلي المصري بنفس النتيجة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كذلك سبق لصاحب الـ36 عاما تسجيل هدفين بالخطأ في مرماه خلال مباراتي التعاون في الدوري السعودي ونافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وتسبب في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه خلال مباراة النصر، التي خسرها الاتحاد بنتيجة (2-5) في الدوري السعودي.

بينما تألق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بتسجيله هدفين متتاليين لأصحاب الأرض الأول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء بطريقة "بانينكا"، والثاني في الوقت القاتل بدل الضائع للقاء، الذي جرى على ملعب "الجوهرة المشعة".

وحقق نادي الاتحاد بذلك انتصاره الثالث على التوالي في دوري "روشن" للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 26 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب.

يذكر أن الاتحاد سيواجه مضيفه الهلال في "الكلاسيكو" يوم الجمعة المقبل، على ملعب "المملكة أرينا"، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ22 من دوري "روشن".