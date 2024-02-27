living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العقوبة المنتظرة بسبب التصرف "المشين".. إيقاف رونالدو وتغريمه ماليا

27
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير صحفية سعودية، العقوبة المزمع فرضها على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بسبب تصرفه المشين، في مباراة فريقه أمام الشباب مساء الأحد، ضمن الدوري السعودي.
 
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يبث في النقل المباشر للمواجهة، يظهر فيه رونالدو، وهو يقوم بحركة وصفت من العديد بالقذرة والخارجة عن الآداب العامة تجاه جماهير الشباب، بعد تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
 
وجاء تصرف كريستيانو، ردا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.
 
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إدارة الشباب استعانت بصور ومقاطع مرئية خاصة تم التقاطها بواسطة مصور النادي الرسمي، وكاميرات المركز الإعلامي كدليل اتهام ضد كريستيانو رونالدو.
 
ووفقا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، تتجه لإيقاف كريستيانو مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه 
وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق، بأن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستدرس واقعة رونالدو التي التقطتها مقاطع الفيديو، ومن المقرر أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.
 
وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال في نهائي كأس موسم الرياض، ردا على جماهير "الزعيم" التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.
 
يذكر أن المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) شارك في 29 مباراة مع النصر هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11، كما يتربع على صدارة هدافي دوري "روشن" برصيد 22 هدفا.
 
بينما يحتل نادي النصر مركز الوصافة في ترتيب الدوري، برصيد 52 نقطة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن المتصدر الهلال بعد مرور 21 جولة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   