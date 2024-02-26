نهائي الرابطة.. وداع كلوب وتعطش تشلسي وإصابة صلاح

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جميع الأنظار ستتوجه نحو المدرب الألماني يورغن كلوب، مساء الأحد، بينما يستعد لخوض آخر مباراة نهائية له في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، البطولة التي يعتبرها الكثيرون "مفتاح" الألقاب في الموسم، لأنها مباراة نهائية تأتي مبكرا، وتمنح دفعة للفائز بها في "أشهر الحسم".

ليفربول سيواجه تشلسي، الذي يتباين مستواه، وتؤدي "الفوضى" في أدائه أحيانا لإحراج الكبار، وهو ما حصل مع مانشستر سيتي، الذي فشل في الانتصار على "البلوز" في لقاءين هذا الموسم.

لكن للنهائي حالته الخاصة، وهذا الأحد، سيكون ليفربول المرشح، والأقرب، لتحقيق لقبه العاشر في البطولة التي يحمل الرقم القياسي فيها.

وداع كلوب

المخاوف تتمحور حول فكرة أن تكون بطولة كأس الرابطة هي البطولة الأخيرة التي سيحققها كلوب مع ليفربول، ففقدانه للألقاب الأخرى في موسمه الأخير واردة جدا، مع حدة المنافسة.

هذه المخاوف قد تعني أن لاعبي ليفربول سيقدمون مباراة كبيرة جدا، من أجل مدربهم، حتى يضمنون حصوله على لقب في موسمه الأخير.

جوع الألقاب

أما تشلسي، فسيكون متعطشا لإنهاء "جفاف" 6 أعوام، خاضها الفريق دون أي لقب محلي.

الفرصة مواتية للبلوز لتحقيق اللقب، فليفربول قد يكون دون أبرز عناصره الهجومية، وتشلسي سيدخل بكامل الصفوف.

موعد النهائي

النهائي سيقام على استاد ويمبلي الشهير، ويتوقع أن يحضره أكثر من 85 ألف متفرج، وستنطلق القمة في تمام الساعة 3 ظهرا بتوقيت غرينتش.

التاريخ

وتعتبر هذه هي المباراة النهائية الثالثة بين الفريقين في غضون عامين فقط، بعدما سبق أن خاضا نهائي نسخة البطولة عام 2022، وكذلك نهائي كأس إنجلترا في العام ذاته، وتُوج بهما ليفربول بفوزه بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي في اللقاءين بالتعادل بدون أهداف.

كما يعد هذا هو النهائي الثالث بين الفريقين في كأس الرابطة، بعدما سبق أن التقيا أيضا في المباراة النهائية لموسم 2004 -2005، بخلاف موسم 2021 -2022، وتُوج تشيلسي باللقب حينها عقب فوزه 3-2 على ملعب (ميلينيوم) في العاصمة الويلزية كارديف.

ويسعى ليفربول، الذي يخوض النهائي الـ14 في كأس الرابطة، للتتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزاً بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى موسم 1960 - 1961، حيث يبتعد حاليا بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

أما تشلسي، الذي يلعب في النهائي العاشر بالمسابقة، فيحلم بالفوز بكأس البطولة للمرة السادسة، لمعادلة عدد ألقاب مانشستر يونايتد، الذي يتواجد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية الفائزة باللقب.

مشاركة صلاح

أعلن مساعد مدرب نادي ليفربول بيب ليندرز أن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام تشلسي، الأحد، سيعتمد على مدى جاهزيته.

وقال ليندرز خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن ليفربول سيواصل مراقبة لياقة محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي قبل مواجهة تشلسي.

وأضاف: "لقد جئنا في جدول مجنون مرة أخرى، لذلك نلعب كل 3 أيام. علينا حقا أن نرى ما سيحدث مع دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز ومحمد صلاح".

وأكمل: "تتبقى حصتان تدريبيتان، ثم سنتحقق من إمكانية مشاركتهم صلاح ونونيز وسوبوسلاي وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة".

وعانى صلاح من إرهاق عضلي ولم يلعب مباراة ليفربول أمام لوتون تاون الأربعاء الماضي التي حسمها "الريدز" برباعية، كما غاب عن ذات المباراة سوبوسلاي ونويز وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وكيرتس جونز وديوغو جوتا بسبب إصابات مختلفة.

ويتطلع ليفربول في مواجهة تشلسي لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم وإهدائه لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وفي السياق، جرى استبعاد ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وكيرتس جونز وديوغو جوتا رسميا عن مواجهة تشلسي.