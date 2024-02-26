living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نهائي الرابطة.. وداع كلوب وتعطش تشلسي وإصابة صلاح

26
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جميع الأنظار ستتوجه نحو المدرب الألماني يورغن كلوب، مساء الأحد، بينما يستعد لخوض آخر مباراة نهائية له في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، البطولة التي يعتبرها الكثيرون "مفتاح" الألقاب في الموسم، لأنها مباراة نهائية تأتي مبكرا، وتمنح دفعة للفائز بها في "أشهر الحسم".
 
ليفربول سيواجه تشلسي، الذي يتباين مستواه، وتؤدي "الفوضى" في أدائه أحيانا لإحراج الكبار، وهو ما حصل مع مانشستر سيتي، الذي فشل في الانتصار على "البلوز" في لقاءين هذا الموسم.
 
لكن للنهائي حالته الخاصة، وهذا الأحد، سيكون ليفربول المرشح، والأقرب، لتحقيق لقبه العاشر في البطولة التي يحمل الرقم القياسي فيها.
 
وداع كلوب
 
المخاوف تتمحور حول فكرة أن تكون بطولة كأس الرابطة هي البطولة الأخيرة التي سيحققها كلوب مع ليفربول، ففقدانه للألقاب الأخرى في موسمه الأخير واردة جدا، مع حدة المنافسة.
 
هذه المخاوف قد تعني أن لاعبي ليفربول سيقدمون مباراة كبيرة جدا، من أجل مدربهم، حتى يضمنون حصوله على لقب في موسمه الأخير.
 
جوع الألقاب
 
أما تشلسي، فسيكون متعطشا لإنهاء "جفاف" 6 أعوام، خاضها الفريق دون أي لقب محلي.
 
الفرصة مواتية للبلوز لتحقيق اللقب، فليفربول قد يكون دون أبرز عناصره الهجومية، وتشلسي سيدخل بكامل الصفوف.
 
موعد النهائي
 
النهائي سيقام على استاد ويمبلي الشهير، ويتوقع أن يحضره أكثر من 85 ألف متفرج، وستنطلق القمة في تمام الساعة 3 ظهرا بتوقيت غرينتش.
 
التاريخ
 
وتعتبر هذه هي المباراة النهائية الثالثة بين الفريقين في غضون عامين فقط، بعدما سبق أن خاضا نهائي نسخة البطولة عام 2022، وكذلك نهائي كأس إنجلترا في العام ذاته، وتُوج بهما ليفربول بفوزه بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي في اللقاءين بالتعادل بدون أهداف.
 
كما يعد هذا هو النهائي الثالث بين الفريقين في كأس الرابطة، بعدما سبق أن التقيا أيضا في المباراة النهائية لموسم 2004 -2005، بخلاف موسم 2021 -2022، وتُوج تشيلسي باللقب حينها عقب فوزه 3-2 على ملعب (ميلينيوم) في العاصمة الويلزية كارديف.
 
ويسعى ليفربول، الذي يخوض النهائي الـ14 في كأس الرابطة، للتتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزاً بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى موسم 1960 - 1961، حيث يبتعد حاليا بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
 
أما تشلسي، الذي يلعب في النهائي العاشر بالمسابقة، فيحلم بالفوز بكأس البطولة للمرة السادسة، لمعادلة عدد ألقاب مانشستر يونايتد، الذي يتواجد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية الفائزة باللقب.
 
مشاركة صلاح
 
أعلن مساعد مدرب نادي ليفربول بيب ليندرز أن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام تشلسي، الأحد، سيعتمد على مدى جاهزيته.
 
وقال ليندرز خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن ليفربول سيواصل مراقبة لياقة محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي قبل مواجهة تشلسي.
 
وأضاف: "لقد جئنا في جدول مجنون مرة أخرى، لذلك نلعب كل 3 أيام. علينا حقا أن نرى ما سيحدث مع دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز ومحمد صلاح".
 
وأكمل: "تتبقى حصتان تدريبيتان، ثم سنتحقق من إمكانية مشاركتهم صلاح ونونيز وسوبوسلاي وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة".
 
وعانى صلاح من إرهاق عضلي ولم يلعب مباراة ليفربول أمام لوتون تاون الأربعاء الماضي التي حسمها "الريدز" برباعية، كما غاب عن ذات المباراة سوبوسلاي ونويز وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وكيرتس جونز وديوغو جوتا بسبب إصابات مختلفة.
 
ويتطلع ليفربول في مواجهة تشلسي لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم وإهدائه لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.
 
وفي السياق، جرى استبعاد ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وكيرتس جونز وديوغو جوتا رسميا عن مواجهة تشلسي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   