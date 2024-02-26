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بالفيديو.. لاعب يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من انطلاق مباراة

26
FEBRUARY
2024
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دخل المهاجم الهندوراسي الدولي ألبرت إيليس في غيبوبة عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، خلال مباراة بوردو الفرنسي أمام غانغان، في بطولة فرنسا للدرجة الثانية في كرة القدم، السبت، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
 
ووفقا لهذه التقارير، فقد خضع لاعب بوردو لعملية جراحية ناجحة، مساء السبت، بعد دخوله في غيبوبة مستحثة.
 
ولم يؤكد نادي بوردو هذه المعلومات معيدا السبب إلى السرية الطبية.
 
وفقد إيليس (28 عاما) وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع غانغان دوناتيان غوميز.
 
ورغم ان غوميز تعافى سريعا، إلا أن إيليس فقد وعيه ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدّة قبل أن يتم إخراجه محمولا من الملعب.
 
صنع إيليس، الملقب بـ "لا بانتيريتا" (النمر الصغير)، اسمه مع هيوستن في الدوري الأميركي لكرة القدم، قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2020 من بوابة نادي بوافيشتا البرتغالي وصولا إلى بوردو في عام 2021.
 
وبدأ اللاعب الهندوراسي مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلا 13 هدفا.
 
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