فان دايك يقود ليفربول لانتزاع لقب كأس رابطة المحترفين

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أحرز ليفربول، مساء الأحد، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه بهدف نظيف على تشيلسي.

وسجل فيرجيل فان دايك الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني.

وظل التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 117 عندما نجح اللاعب الهولندي في خطف هدف الفوز، في الوقت الذي كان يتأهب فيه الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح.

وشهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء هدف لكل فريق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

واللقب هو العاشر لليفربول في هذه المسابقة ليعزز رقمه القياسي ويحافظ بالتالي على أمله في إحراز الرباعية في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيترك الفريق في يونيو المقبل.