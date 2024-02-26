شجار زميلين بالدوري الإنجليزي..الحكم يلجأ للفار والمدرب يعلق

A + A -

شهدت مباراة ولفرهامبتون وضيفه شيفيلد يونايتد المتذيل، مشادة كلامية بين لاعبين في صفوف الأخير في الخسارة أمام صاحب الأرض صفر-1، الأحد، في المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنحت رأسية الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 30 النقاط الثلاث لرجال المدرب غاري أونيل، ليرتقوا للمركز الثامن برصيد 38 نقطة، في حين تجمد رصيد شيفيلد الذي مُني بهزيمته رقم 19 هذا الموسم، عند 13 نقطة، وبات مهددا بالهبوط قبل 12 مرحلة من النهاية.

وفي أعقاب الهدف، حصلت مشادة كلامية بين ثنائي شيفيلد يونايتد لاعب الوسط البرازيلي فينيسيوس سوزا، والمدافع جاك روبنسون، ليتطور الأمر إلى تدافع بينهما.

ولجأ حكم المباراة إلى حكم الفيديو المساعد "فار" لكشف حقيقة ما حصل، قبل السماح للاثنين بالاستمرار في اللعب، مما أعاد إلى الأذهان العراك الذي حصل بين لاعبَي نيوكاسل يونايتد لي بوير وكيرون داير عام 2005، وأدى إلى طردهما معا.

ونفى كريس وايلدر مدرب شيفيلد أهمية تأثير ما حصل على روح الفريق، قائلا: "يحدث هذا في كل ناد في جميع أنحاء البلاد، 3 أو 4 مرات في السنة".

وتابع: "يحدث هذا خلف أبواب مغلقة على كل المستويات، في مانشستر سيتي (حامل اللقب) وفي متذيل دوري الدرجة الثانية".

رغم وجود الـ" فار".. الكوارث التحكيمية مستمرة

وأضاف: "أنت لا تريد رؤية ذلك لكن هذه الأمور تحدث. لقد رصده الفار، بالنسبة لي عليك فقط التحرك بسرعة كبيرة. تم إخبارهما بمسؤولياتهم بين الشوطين. تحدثنا إلى اللاعبَين وهما بخير".