منقذ من مقعد البدلاء.. مودريتش يقود ريال مدريد لفوز صعب

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استفاد ريال مدريد الإسباني من لحظة إلهام لنجم وسطه المخضرم لوكا مودريتش، الذي سجل هدفا رائعا قاد به فريقه لفوز صعب على إشبيلية في الدوري الإسباني، الأحد.

وشارك مودريتش من على مقاعد البدلاء ليسجل بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء قرب النهاية.

ووسع الفريق الملكي فارق النقاط في صدارة الدوري إلى 8 نقاط.

وسيطر صاحب الأرض على مجريات المباراة، لكنه اصطدم بتألق حارس إشبيلية الذي قدم أداء رائعا، حتى استحوذ الكرواتي صاحب الـ38 عاما على كرة مرتدة وأطلق تسديدة لا يمكن إيقافها في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 81.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن جيرونا الثالث الذي يستضيف رايو فايكانو الإثنين.

وفي المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز 15 يفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.