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الهلال يجدد فوزه على سباهان ويضرب موعدا ناريا مع اتحاد جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

23
FEBRUARY
2024
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ضرب الهلال موعدا ناريا مع اتحاد جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه سباهان الإيراني 3-1 يوم الخميس وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب.
 
وبادر سباهان لافتتاح باب التسجيل عن طريق
فارشاد أحمد زاده في الدقيقة 54، لكن الفريق الإيراني تعرض لضربة قوية بطرد لاعبه سيافاش يزداني في الدقيقة 71 ليكمل فريقه الدقائق العشرين الأخيرة بعشرة لاعبين.
 
 
ورمى الهلال بكل ثقله محاولا استغلال النقص العددي في صفوف الضيوف وكان له ما أراد لأنه سجل ثلاثية تناوب عليها سالم الدوسري (76) والبرتغالي روبن نيفيش (82) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (90+7).
 
ويلعب الهلال، وصيف بطل النسخة الماضية، في ربع النهائي مع اتحاد جدة المتأهل على حساب نافباخور الأوزبكي بفوزه عليه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
روسيا اليوم
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