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دوري المؤتمر الأوروبي.. أياكس يبلغ ثمن النهائي بشق الأنفس

23
FEBRUARY
2024
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بلغ أياكس أمستردام الهولندي ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه بودو غليمت النرويجي 2-1 بعد التمديد (4-3 بمجموع المباراتين) يوم الخميس.
 
ويدين أياكس بفوزه إلى ستيفن بيرخهوس الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 34، وكينيث تايلور الذي أحرز هدف الفوز (114)، فيما سجل باتريك بيرغ هدف بودو غليمت (83)، علما بأن الفريق الهولندي لعب منقوصا منذ الدقيقة 48 بعد طرد الكرواتي يوسيب سوتالو ببطاقة حمراء مباشرة، وحذا حذوه الدنماركي ألبرت غرونبايك من الفريق النرويجي في الدقيقة 67.
 
وحقق أياكس فوزه الأول بعد أربع مباريات تعادل في ثلاث منها وخسر واحدة ضمن جميع المسابقات.
 
ويعيش الفريق الهولندي واحدا من أسوأ مواسمه إذ يحتل المركز الخامس في الدوري بفارق 26 نقطة عن أيندهوفن المتصدر، وخرج من مسابقة الكأس المحلية على يد هيركوليس، المنافس في دوري الدرجة الثانية، بالخسارة أمامه 2-3 في الدور التمهيدي الثاني.
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