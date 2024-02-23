عموتة يكشف سبب رفضه عرضا لتدريب المنتخب المغربي الأول

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كشف المدير الفني لمنتخب الأردن، الحسين عموتة، أنه تلقى سابقا عرضا من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم لتدريب "أسود الأطلس" لكنه رفضه.

وقال عموتة في مقابلة مع قناة "صوت المغرب": "حـلمي الأكبر؟ التتـويج بكأس إفـريقيا أو آسيا للأمم مع أحد المنتخبات".

وأضاف: "صراحة أتيحت لي الفرصة لتدريب منتخب المغرب، ولكن كانت لدي ظروف شخصية ورفضت".

وتابع: "رفضت حفاظا على حظوظ المنتخب المغربي، لأنني لم أكن حينها جاهزا ذهنيا ونفسيا ولم أكن متحمسا، كانت لدي بعض الظروف الصعبة، لكن الفرصة ستأتي إن شاء الله".

وتحوم الشكوك حاليا حول مستقبل عموتة مع منتخب الأردن بعد أن صرح المدرب المغربي قبل أيام

بأنه سيناقش مع الاتحاد الأردني مسألة رحيله.

وكان عموتة دخل تاريخ كرة القدم الأردنية، بعدما قاد منتخب "النشامى" إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا الأخيرة، في إنجاز غير مسبوق، علما بأن "النشامى" خسروا النهائي أمام منتخب البلد المضيف قطر بنتيجة 1-3.

وأصبح عموتة ثالث مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا عبر التاريخ، بعد السعوديين خليل الزياني وناصر الجوهر.