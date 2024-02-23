القضاء الإسباني يصدر حكمه على ألفيش بقضية "الاعتداء الجنسي"

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حكمت محكمة في برشلونة، الخميس، على النجم الدولي البرازلي السابق داني ألفيش بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقد دانت المحكمة العليا في كتالونيا ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه.

بالإضافة إلى ذلك، سيُجبر لاعب برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي السابق على تعويض الضحية بدفع مبلغ 163 ألف دولار (150 ألف يورو)، كما حكم عليه أيضا بأمر تقييدي لمدة 9 سنوات ونصف، وفق "فوربس".

وبعد إطلاق سراحه، سيكون على ألفيش أن يكمل 5 سنوات من المراقبة.

ماذا حدث؟

اتهم ألفيش باغتصاب امرأة في حمام قسم كبار الشخصيات في ملهى ساتون الليلي في الساعات الأولى من يوم 31 ديسمبر 2022.

ألقي القبض عليه بعد 3 أسابيع من الحادث، واحتجز منذ ذلك الحين بتهمة "الاعتداء الجنسي".

طالب ممثلو الادعاء بسجن ألفيش لمدة 9 سنوات، تليها 10 سنوات من المراقبة، وطالبوه أيضا بدفع مبلغ 163 ألف دولار (150 ألف يورو) تعويضا للضحية، وهو ما أمرت به المحكمة.

نفى اللاعب الدولي البرازيلي السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع برشلونة في البداية معرفته بالضحية في مقابلة تلفزيونية، لكنه اعترف لاحقا بممارسة الجنس معها لكنه ادعى أن ذلك كان بالتراضي.

قال ألفيش لصحيفة "لا فانغارديا" الكاتالونية إنه كذب في الأصل لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته جوانا سانز.

في نهاية المحاكمة التي استمرت 3 أيام وانتهت قبل أسبوع، نفى ألفيس اغتصاب الشابة أثناء وقوفه أمام المحكمة.

قال ألفيش للمحكمة: "إذا أرادت المغادرة، كان بإمكانها المغادرة، ولم تكن ملزمة بالتواجد هناك"، مضيفا أنه "لم تطلب الضحية في أي وقت من الأوقات المغادرة".

نفى ألفيس ضرب المرأة والإمساك بشعرها أيضا، قائلا "أنا لست رجلا عنيفا" خلال ظهوره على المنصة الذي استمر نحو 20 دقيقة.

عندما بدأت المحاكمة يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، أدلت الضحية بشهادتها لأكثر من ساعة لكنها فعلت ذلك خلف ستار حتى لا يمكن التعرف عليها.