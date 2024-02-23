living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القضاء الإسباني يصدر حكمه على ألفيش بقضية "الاعتداء الجنسي"

23
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حكمت محكمة في برشلونة، الخميس، على النجم الدولي البرازلي السابق داني ألفيش بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، بتهمة الاعتداء الجنسي.
وقد دانت المحكمة العليا في كتالونيا ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه.
 
بالإضافة إلى ذلك، سيُجبر لاعب برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي السابق على تعويض الضحية بدفع مبلغ 163 ألف دولار (150 ألف يورو)، كما حكم عليه أيضا بأمر تقييدي لمدة 9 سنوات ونصف، وفق "فوربس".
 
وبعد إطلاق سراحه، سيكون على ألفيش أن يكمل 5 سنوات من المراقبة.
 
ماذا حدث؟
 
اتهم ألفيش باغتصاب امرأة في حمام قسم كبار الشخصيات في ملهى ساتون الليلي في الساعات الأولى من يوم 31 ديسمبر 2022.
 
ألقي القبض عليه بعد 3 أسابيع من الحادث، واحتجز منذ ذلك الحين بتهمة "الاعتداء الجنسي".
 
طالب ممثلو الادعاء بسجن ألفيش لمدة 9 سنوات، تليها 10 سنوات من المراقبة، وطالبوه أيضا بدفع مبلغ 163 ألف دولار (150 ألف يورو) تعويضا للضحية، وهو ما أمرت به المحكمة.
 
نفى اللاعب الدولي البرازيلي السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع برشلونة في البداية معرفته بالضحية في مقابلة تلفزيونية، لكنه اعترف لاحقا بممارسة الجنس معها لكنه ادعى أن ذلك كان بالتراضي.
 
قال ألفيش لصحيفة "لا فانغارديا" الكاتالونية إنه كذب في الأصل لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته جوانا سانز.
 
في نهاية المحاكمة التي استمرت 3 أيام وانتهت قبل أسبوع، نفى ألفيس اغتصاب الشابة أثناء وقوفه أمام المحكمة.
 
قال ألفيش للمحكمة: "إذا أرادت المغادرة، كان بإمكانها المغادرة، ولم تكن ملزمة بالتواجد هناك"، مضيفا أنه "لم تطلب الضحية في أي وقت من الأوقات المغادرة".
 
نفى ألفيس ضرب المرأة والإمساك بشعرها أيضا، قائلا "أنا لست رجلا عنيفا" خلال ظهوره على المنصة الذي استمر نحو 20 دقيقة.
عندما بدأت المحاكمة يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، أدلت الضحية بشهادتها لأكثر من ساعة لكنها فعلت ذلك خلف ستار حتى لا يمكن التعرف عليها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   