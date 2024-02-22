وكيل كلوب يكشف موقف موكله النهائي من تدريب بايرن ميونخ وبرشلونة

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يسدل مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب الستار على تسع سنوات قضاها في ملعب "آنفيلد" هذا الصيف، وبالنظر إلى نجاحه المبهر مع "الريدز" فليس من المستغرب أن تسعى أفضل الأندية الأوروبية وراءه.

وخلال إعلانه في يناير الماضي رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، أوضح كلوب أنه سيتوقف عن التدريب لمدة عام من أجل إعادة شحن طاقته، مؤكدا أنه لن يدرب أبدا ناديا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، انتشرت مؤخرا أنباء عن إمكانية تولي كلوب تدريب بايرن ميونخ أو برشلونة بدءا من الموسم المقبل.

ولكن مارك كويسك، وكيل أعمال كلوب، حسم بشكل نهائي موقف موكله من قيادة أي فريق أو منتخب في المرحلة المقبلة.

وقال كويسك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء: "كلوب لن يدرب أي فريق أو منتخب لمدة عام بعد هذا الموسم، هذا لن يتغير".

ويبحث برشلونة عن خليفة لمدربه تشافي هرنانديز الذي سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي، وينطبق الأمر ذاته على بايرن ميونخ الذي يسعى لفتح صفحة جديدة مع مدرب جديد بعد توصله لاتفاق مع مدربه الحالي توماس توخل بالانفصال مع نهاية الموسم الحالي.