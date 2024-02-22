جودو: نادي المون لاسال كرّم ابطاله والكلمات شدّدت على دور النادي الفاعل

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كرّم نادي المون لاسال(عين سعادة) ابطاله وبطلاته في الجودو الذين تألقوا محلياً وخارجياً عام 2023.واقيم حفل التكريم في "قصر الرياضة" التابع للنادي بحضور امين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الجودو المحامي فرنسوا سعادة،رئيس اتحاد المبارزة ورئيس النادي المضيف جهاد سلامة، مدير المركز الرياضي في المون لاسال الاستاذ جورج غنيمة، الاستاذ طارق عطية، مدربي النادي واهالي اللاعبين واللاعبات. النشيد الوطني افتتاحاً ثم كلمة المدرب جو نصر الذي تحدث عن تألق رياضة الجودو في النادي وما النتائج المحققة في المسابقات والبطولات سوى دليل على ذلك بفضل لجنة ادارية برئاسة سلامة والتي تسهر على تطوّر الرياضة في النادي ومنها لعبة الجودو.وتحدث عن تنمية شخصية الجيل الناشئ وخلق ابطال وبطلات.

بدوره تحدث رئيس النادي جهاد سلامة فعبّر عن سروره لتألق رياضيي النادي في بطولات ومسابقات الجودو معبراً عن دعم اللجنة الادارية لهم وللمدربين الذين يشرفون عليهم .وتحدث عن تواصل نمو الرياضة في النادي وتخريج العديد من الأبطال والبطلات في عدد من الرياضات ومنها رياضة الجودو المزاولة في النادي منذ اكثر من ثلاثة عقود. الكلمة الثالثة للمحامي سعاده الذي نوّه بالدور الفاعل لنادي المون لاسال برئاسة جهاد سلامة ضمن أسرة الجودو في لبنان منذ تأسيس الاتحاد ومهنئاً أبطال وبطلات النادي على الانجازات المحققة ومشيداً بدور مدربي النادي في تطوير قدرات اللاعبين ومؤكداً على العلاقة الوطيدة بين الاتحاد ونادي المون لاسال الذائع الصيت صاحب الصولات والجولات في مختلف الرياضات ومنها رياضة الجودو.ثم جرت عملية تكريم المدربين طارق عطية وجو نصر ورامي طعمه وحبيب طعمه وبيار بو عبود .كما تكريم اللاعب شادي غلمية على انجازاته المحلية والخارجية.اضافة الى تكريم اللاعبين وليد الخوري وايليو جروّج لنيلهما الحزام الأسود اضافة الى تكريم 45 بطل وبطلة لاحرازهم المركز الاول في بطولات لبنان والمدارس و35 بطل وبطلة لاحرازهم المركزين الثاني والثالث في بطولات لبنان والمدارس.

وفي الختام تسلّم سعادة درعاً تذكارياً من سلامة وغنيمة الى جانب تقديم العديد من الدروع التذكارية من فريق الجودو في النادي الى سعادة وسلامة الذي قدّم بدوره درعاً تذكارياً الى المدرب جو نصر.