living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جودو: نادي المون لاسال كرّم ابطاله والكلمات شدّدت على دور النادي الفاعل

22
FEBRUARY
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كرّم نادي المون لاسال(عين سعادة) ابطاله وبطلاته في الجودو الذين تألقوا محلياً وخارجياً عام 2023.واقيم حفل التكريم في "قصر الرياضة" التابع للنادي بحضور امين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الجودو المحامي فرنسوا سعادة،رئيس اتحاد المبارزة ورئيس النادي المضيف جهاد سلامة، مدير المركز الرياضي في المون لاسال الاستاذ جورج غنيمة، الاستاذ طارق عطية، مدربي النادي واهالي اللاعبين واللاعبات. النشيد الوطني افتتاحاً ثم كلمة المدرب جو نصر الذي تحدث عن تألق رياضة الجودو في النادي وما النتائج المحققة في المسابقات والبطولات سوى دليل على ذلك بفضل لجنة ادارية برئاسة سلامة والتي تسهر على تطوّر الرياضة في النادي ومنها لعبة الجودو.وتحدث عن تنمية شخصية الجيل الناشئ وخلق ابطال وبطلات.
 
بدوره تحدث رئيس النادي جهاد سلامة فعبّر عن سروره لتألق رياضيي النادي في بطولات ومسابقات الجودو معبراً عن دعم اللجنة الادارية لهم وللمدربين الذين يشرفون عليهم .وتحدث عن تواصل نمو الرياضة في النادي وتخريج العديد من الأبطال والبطلات في عدد من الرياضات ومنها رياضة الجودو المزاولة في النادي منذ اكثر من ثلاثة عقود. الكلمة الثالثة للمحامي سعاده الذي نوّه بالدور الفاعل لنادي المون لاسال برئاسة جهاد سلامة ضمن أسرة الجودو في لبنان منذ تأسيس الاتحاد ومهنئاً أبطال وبطلات النادي على الانجازات المحققة ومشيداً بدور مدربي النادي في تطوير قدرات اللاعبين ومؤكداً على العلاقة الوطيدة بين الاتحاد ونادي المون لاسال الذائع الصيت صاحب الصولات والجولات في مختلف الرياضات ومنها رياضة الجودو.ثم جرت عملية تكريم المدربين طارق عطية وجو نصر ورامي طعمه وحبيب طعمه وبيار بو عبود .كما تكريم اللاعب شادي غلمية على انجازاته المحلية والخارجية.اضافة الى  تكريم اللاعبين وليد الخوري وايليو جروّج لنيلهما الحزام الأسود اضافة الى تكريم 45 بطل وبطلة لاحرازهم المركز الاول في بطولات لبنان والمدارس و35 بطل وبطلة لاحرازهم المركزين الثاني والثالث في بطولات لبنان والمدارس.
 
وفي الختام تسلّم سعادة درعاً تذكارياً من سلامة وغنيمة الى جانب تقديم العديد من الدروع التذكارية من فريق الجودو في النادي الى سعادة وسلامة الذي قدّم بدوره درعاً تذكارياً  الى المدرب جو نصر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   