بايرن ميونيخ يعلن رحيل توخل بنهاية الموسم

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أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، الأربعاء، رحيل المدير الفني توماس توخل بنهاية الموسم الحالي، وسط تراجع أداء الفريق البافاري في الآونة الأخيرة.

وقال المدير التنفيذي للنادي يان كريستيان دريسن: "في نقاش جيد ومفتوح، توصلنا إلى قرار متبادل بإنهاء تعاوننا في الصيف".

وخسر بايرن مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، وتراجع بـ8 نقاط خلف باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني.

كما خسر صفر-1 أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وكان بايرن أقصي بالفعل من كأس ألمانيا في أكتوبر الماضي على يد ساربروكن المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، في واحدة من أكبر المفاجآت بتاريخ المسابقة.

وتولى توخل المسؤولية في مارس 2023 بعقد يمتد موسمين، خلفا ليوليان ناغلزمان، لكن رغم قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي في الجولة الأخيرة فإن بايرن لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم.