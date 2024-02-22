بورتو يخطف الفوز على أرضه من أرسنال في أبطال أوروبا

A + A -

انتزع بورتو فوزا مفاجئا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 1-صفر على أرسنال حيث سجل جالينو هدفا رائعا في الوقت المحتسب بدل الضائع من ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووصلت المباراة الباهتة إلى طريق مسدود حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أطلق جالينو تسديدة لا تصد سكنت شباك ديفيد رايا ليشعل حماس الجماهير في ملعب دو دراجاو.

وسيتوجب على أرسنال فعل الكثير في مباراة الإياب، إذ يسعى للوصول إلى دور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2010.

وسيطر فريق المدرب ميكل أرتيتا على الكرة لكن أصحاب الأرض هم من صنعوا أخطر الفرص وكان جالينو الأقرب لإنهاء التعادل عندما سدد كرة اصطدمت بالقائم.

وسدد لياندرو تروسار كرة فوق العارضة لصالح أرسنال بعد الاستراحة.