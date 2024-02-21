تفاصيل عقد مبابي الجديد مع ريال مدريد.. تنازل عن "رقم مهم"

A + A -

كشف موقع "سكاي سبورتس"، الثلاثاء، تفاصيل العقد الجديد للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أنه وافق على تخفيض دخله السنوي من أجل الانتقال إلى النادي الملكي.

وأعلن الموقع أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم عند التأكد من عدم ملاقاة ريال مدريد مع فريق مبابي الحالي، باريس سان جرمان، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أي في حال خروج أحدهما من البطولة.

تفاصيل العقد

وأشار موقعا "سكاي سبورتس" و"بي بي سي" إلى أن مبابي سيتقاضى 15 مليون يورو سنويا، في العقد الذي سيمتد 5 أعوام.

كما أشارت المصادر إلى أن مبابي سيحصل على 150 مليون يورو إضافية، مكافأة التوقيع، تقسم على 5 أعوام.

وأكد "سكاي سبورتس" أن دخل مبابي الحالي مع باريس سان جرمان، يصل إلى 200 مليون يورو، وهو ما سيتخلى عنه مقابل 45 مليون يورو سنويا مع "الملكي".

هذا يعني أن مبابي سيخفض راتبه بـ155 مليون يورو، للتوقيع مع ريال مدريد الإسباني.