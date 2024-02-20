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عموتة يكشف موعد رحيله عن المنتخب الأردني

20
FEBRUARY
2024
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كشف مدرب المنتخب الأردني، المغربي حسين عموتة، الأحد، أنه يناقش مع الاتحاد الأردني لكرة القدم مسألة رحيله.
 
وقال عموتة، في حوار مع القناة "الثانية" المغربية: "بدأت بالفعل مناقشة مسألة الرحيل عن تدريب منتخب الأردن".
 
وأضاف: "لن أرحل الآن، لأن عقدي ما يزال ساريا، لكن بعد ثلاثة أو أربعة أشهر".
 
وعن سبب رحيله، أوضح المدرب البالغ من العمر 54 عاما أنه يواجه "بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب".
 
وتابع: "لم أتوصل بأي عرض من أي فريق أو منتخب بعد كأس آسيا، وأنا أحترم العقد الذي يربطني مع الاتحاد الأردني، وهو ما زال ساري المفعول. كل ما هناك أنني قد أغادر المنتخب الأردني، بحسب ظروف عائلتي".
 
ويأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من الإنجاز التاريخي للمنتخب الأردني، بعدما قاد عموتة "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا، التي استضافتها قطر.
 
وكان نائب رئيس الاتحاد الأردني مروان جمعة، قال السبت الماضي في حديث صحفي: "الكابتن حسين في إجازة حاليا في المغرب، لديه أمور شخصية يتابعها ونحن على تواصل معه. إن شاء الله نجلس معه عندما يعود إلى عمّان".
 
واستلم عموتة منصبه في 27 يونيو الماضي خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد، وكانت المهمة الأبرز له قيادته في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي نهائيات كأس آسيا.
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