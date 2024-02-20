غوارديولا حول سباق الدوري مع ليفربول: لا أشعر بضغوطات

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يتجه مانشستر سيتي لمواجهة برنتفورد، الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر، لكن المدرب بيب غوارديولا قال، الإثنين، إن فريقه لا يشعر بأي ضغط إضافي مع احتدام السباق على اللقب.

ويحتل سيتي، الذي لم يخسر في آخر 9 مباريات بالدوري، المركز الثالث في الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطتين عن أرسنال، لكن له مباراة مؤجلة.

وبعد إهدار فرصة التقدم إلى صدارة الترتيب بالتعادل 1-1 على أرضه أمام تشيلسي السبت الماضي، يمكن لسيتي الآن التقدم إلى المركز الثاني بفوزه على برنتفورد صاحب المركز 14.

وتعود آخر هزيمة لسيتي على ملعبه إلى نوفمبر 2022 أمام برنتفورد.

وعندما سئل عما إذا كان سيتي الفائز بالثلاثية يتعرض لضغوط، قال المدرب الإسباني للصحفيين "لا. لدينا نفس الضغط في كل مباراة".

وأضاف: "بشكل عام، كنا أكثر من لائقين أمام تشلسي ولكني أعرف معاييرنا، ليس من السهل الحفاظ على هذه المعايير لفترة طويلة جدا، لكننا فعلنا ذلك.

وتابع: "حتى لو كنا قد حققنا الفوز 3-صفر أمام تشيلسي، فإن الدوافع ستكون هي نفسها للفوز في المباراة المقبلة".

ورغم أن هناك الكثير من التوقعات بالنظر لنجاح الفريق، إلا أن غوارديولا قال إن تركيز سيتي يبقى على أرض الملعب.

وقال مدرب برشلونة السابق: "الناس يطلبون منا.. علينا أن نتعايش مع ذلك. نعرف مدى صعوبة الأمر.. مررت بهذه التجربة في أنديتي السابقة، وخاصة برشلونة. إنه لشرف كبير لنا. نحن ندرك الوضع وعلينا مواصلة القيام بما نفعله".

وأبرز: "الأمر يتعلق بكيفية تصرفنا والأداء الذي نقدمه، وأنا أول من طالب بهذا (الكمال) لمدة 95 دقيقة، مع العلم أنه مستحيل".