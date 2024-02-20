بسبب تطبيق للمواعدة.. بشكتاش التركي ينهي عقد أحد لاعبيه

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أنهى نادي بشكتاش التركي عقد اللاعب الشاب، أميرهان ديليباس، بعد أن تم رصد ملف شخصي له على أحد تطبيقات المواعدة، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وغادر ديليباس، 21 عاما، النادي بالاتفاق المتبادل على الرغم من نفيه أن يكون الملف الشخصي خاصا به، ووصف الحساب بأنه "مزيف".

وجاء في بيان للنادي: "لقد انفصلنا عن لاعب كرة القدم المحترف أميرهان ديليباس بالاتفاق المتبادل. نتمنى له النجاح في مسيرته المستقبلية".

وعلى الرغم من عدم تأكيد الأسباب الرسمية وراء قرار النادي، فمن المحتمل أن يكون مرتبطا بالملف الشخصي لديليباس على تطبيق "بامبل" للمواعدة.

وعلى ملفه الشخصي في التطبيق، ظهر اللاعب وهو يرتدي قميص النادي، وكتب أنه يبلغ من العمر 24 عاما، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 21 عاما.

وقال اللاعب في بيان على "إنستغرام": "أرفض الافتراءات التي تطلقها الحسابات المزيفة، وأود أن أشير إلى أن ولائي لفريقي لا يمكن التشكيك فيه، بشكتاش مسؤولية بالنسبة لي. لقد كان حبك أعظم دافع لي".

وبدأ ديليباس مسيرته المهنية في صفوف الشباب في بشكتاش عام 2010، عندما كان عمره سبعة أعوام فقط.