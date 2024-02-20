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بأولى مبارياته تحت قيادة غوميز..تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي

20
FEBRUARY
2024
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سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الإسماعيلي في الاختبار الأول بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه غوميز الإثنين بملعب الإسماعيلية في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
 
وتعاقد الزمالك مع المدرب غوميز (53 عاما) الجمعة الماضي لمدة موسم ونصف خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المقال من منصبه مطلع نوفمبر الماضي لسوء النتائج حيث يتخبط في المركز الثالث عشر من تسع مباريات بعد 13 مرحلة.
 
ورفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة مع الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وفاركو والأهلي، وبقي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بالرصيد نفسه من النقاط وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر.
 
وغلب الحماس الزائد على مجريات الشوط الأول وتأثر اداء الفريقين بسوء أرضية الملعب بسبب الأمطار الغزيرة التي سبقت انطلاق المباراة.
 
وكان الإسماعيلي البادئ بالتهديد إثر تسديدة من القائد عبد الرحمن مجدي علت عارضة الحارس محمد صبحي (12)، رد عليه قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بتمريرة أخطأ محمد نصر مدافع الإسماعيلي في إبعادها فوصلت الى أحمد سيد "زيزو" داخل المنطقة فانفرد بالحارس أحمد عادل عبد المنعم الذي حاول مراوغته لكنه أبعدها فتهيأت أمام يوسف إبراهيم فسددها وارتدت من محمد نصر (14).
 
وسدد شيكابالا كرة مرت بجوار القائم الأيسر (17)، وردت العارضة تسديدة يوسف إبراهيم من داخل المنطقة (21).
 
وضغط لاعبو الإسماعيلي مع بداية الشوط الثاني، وتعددت المحاولات على مرمى محمد صبحي فمرت رأسية إيريك تراوريه بجوار القائم الأيمن (56)، وعلت تسديدة عبد الرحمن مجدي من داخل المنطقة العارضة (57)، ورد التونسي سيف الدين الجزيري، بديل الوافد الجديد محمد شحاتة، بتسديدة مقصية من داخل المنطقة علت العارضة (65).
 
وأهدر الجزيري فرصة أخرى عندما تلقى تمريرة من البديل ناصر ماهر في عمق دفاع الإسماعيلي فانفرد ولكنه سدد خارج المرمى (74).
 
وأنقذ عبد المنعم مرماه من أخطر فرص المباراة للزمالك بتصديه لرأسية الجزيري (79).
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