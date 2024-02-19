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الخليفي يؤكد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

19
FEBRUARY
2024
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أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الباريسي إلى ريال مدريد.

وذكرت العديد من التقارير، الأسبوع الماضي، أن مبابي أبلغ إدارة باريس بشكل نهائي بأنه لن يستمر مع النادي وسيرحل مجانا في الصيف.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصلت قصة مبابي وريال مدريد إلى محطتها الأخيرة، بعد أن أتم النادي الملكي اتفاقه مع المهاجم الفرنسي، للانتقال مجانا إلى "سانتياغو برنابيو" في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناصر الخليفي أجرى عدة اجتماعات مع أشخاص يثق بهم، هذا الأسبوع، واعترف في أحدها بأن مبابي قد وقع لريال مدريد بنسبة 100%

وأوضحت "آس" أن هذه المعلومات التي حصلت عليها تتوافق مع تأكيد صحيفة "ماركا"، اليوم الاثنين، بأن مبابي وقع مع ريال مدريد حتى صيف 2029.

وذكرت أن ريال مدريد تعامل بحذر شديد مع صفقة مبابي، لأنه من الممكن أن يلتقي الميرنغي مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ورغم ذلك رفض ريال مدريد الانتظار في قصة التوقيع مع مبابي حتى شهر مايو، كما حدث في عام 2022، لأن أي تغيير غير متوقع قد يحدث في اللحظة الأخيرة سيضع النادي في ورطة أمام جماهيره.

وأكدت "آس" أنه يمكن لجماهير ريال مدريد تنفس الصعداء الآن، لأن صفقة مبابي قد تمت بالفعل، ويعد الإعلان عنها بشكل رسمي مسألة وقت فقط.

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