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"قنبلة" في إسبانيا.. اتفاق مبابي انتهى وهذه التفاصيل

19
FEBRUARY
2024
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فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية "قنبلة"، الإثنين، حيث أشارت إلى أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وفريق ريال مدريد، اتفقا على صفقة انتقال ستهز سوق الانتقالات الصيفي.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أنه لدى كيليان مبابي وريال مدريد "اتفاق تم إغلاقه وتوقيعه قبل أسبوعين"، وبموجبه سيصبح المهاجم الفرنسي اعتبارا من 1 يوليو لاعبا جديدا للملكي.
 
وفي الأيام الأخيرة، بحثت أقوى الأندية على الساحة الكروية في إمكانية تقديم عرض إلى مهاجم باريس سان جرمان، لكن حاشية اللاعب طلبت منهم "عدم الإزعاج" لأن كيليان قد قدم بالفعل التزاما صارما تجاه ريال مدريد.
 
وذكرت الصحيفة أن مبابي سيصبح الأعلى أجرا في ريال مدريد، ولكنه لن يحقق نفس الراتب الضخم الذي تقاضاه في باريس.
 
وأوضحت أنه سيتقاضى "أكثر بقليل" من نجوم النادي الأعلى أجرا، وهما توني كروس ولوكا مودريتش، مما يعني إنه قد يتقاضى بين 15 و20 مليون يورو سنويا.
 
وكان مبابي قد أبلغ ناديه باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، نيته الرحيل في نهاية الموسم، حسب ما كشف مصدر مقرب من النادي لوكالة فرنس برس.
 
وكان مبابي (25 عاما)، الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2017، قادما من موناكو، قد مدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس.
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