living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سباق بدل بقصر الصنوبر في 1 آذار المقبل قبل 150 يوم على أولمبياد باريس

19
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
للعام الثاني على التوالي، ومع بدء العد العكسي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية باريس ومع فاصل زمني هو 150  يوم على افتتاح الأولمبياد، تنظّم وزارة الخارجية الفرنسية واللجنة المنظمة للأولمبياد "سباق بدل" حول العالم  بالتعاون مع السفارات والقنصليات الفرنسية في 133 دولة  في أنحاء العالم  بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة في القارات الخمس، ومن بينها باحة  "قصر الصنوبر" في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى 24 ساعة قبل ظهر الجمعة الواقع فيه 1 آذار المقبل  وتحت  شعار "أرض الألعاب".وستنظم هذا الحدث الرياضي السفارة الفرنسية في لبنان بالتعاون مع "سبورتس أكاديمي سكول"  .وسباق البدل في لبنان، الذي سيقام بحضور ومشاركة  السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو  ، سيعكس أهمية الرياضة والقيم الأولمبية لدى الشباب اللبناني وسيشارك فيه مدراء مدارس فرنكوفونية(عددها 8)  واساتذة وطلاب مدارس وجامعات(3 جامعات) الى جانب عدائين محترفين بينهم من سبق ان شارك في الألعاب الاولمبية والبارالمبية سابقاً.
 
وفي ما يلي  البرنامج الكامل:
 
-8.15- 9.15-وصول المشاركين في سباق البدل.
 
-9.30-كلمة السفير الفرنسي هيرفي ماغرو فكلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ ثم كلمة مدير  "سبورتس أكاديمي سكول" الدكتور جورج عساف.
 
-10.00: الصورة الجماعية وعملية احماء الدفعة الأولى من العدائين.
 
-10.15-انطلاق السباق الأول.
 
-11.00- انتهاء السباق الأول وعملية احماء الدفعة الثانية من العدائين.
 
-11.15-انطلاق السباق الثاني.
 
-12.00-انتهاء السباق الثاني
 
-12.15-توزيع الجوائز
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   