سباق بدل بقصر الصنوبر في 1 آذار المقبل قبل 150 يوم على أولمبياد باريس

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للعام الثاني على التوالي، ومع بدء العد العكسي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية باريس ومع فاصل زمني هو 150 يوم على افتتاح الأولمبياد، تنظّم وزارة الخارجية الفرنسية واللجنة المنظمة للأولمبياد "سباق بدل" حول العالم بالتعاون مع السفارات والقنصليات الفرنسية في 133 دولة في أنحاء العالم بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة في القارات الخمس، ومن بينها باحة "قصر الصنوبر" في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى 24 ساعة قبل ظهر الجمعة الواقع فيه 1 آذار المقبل وتحت شعار "أرض الألعاب".وستنظم هذا الحدث الرياضي السفارة الفرنسية في لبنان بالتعاون مع "سبورتس أكاديمي سكول" .وسباق البدل في لبنان، الذي سيقام بحضور ومشاركة السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ، سيعكس أهمية الرياضة والقيم الأولمبية لدى الشباب اللبناني وسيشارك فيه مدراء مدارس فرنكوفونية(عددها 8) واساتذة وطلاب مدارس وجامعات(3 جامعات) الى جانب عدائين محترفين بينهم من سبق ان شارك في الألعاب الاولمبية والبارالمبية سابقاً.

وفي ما يلي البرنامج الكامل:

-8.15- 9.15-وصول المشاركين في سباق البدل.

-9.30-كلمة السفير الفرنسي هيرفي ماغرو فكلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ ثم كلمة مدير "سبورتس أكاديمي سكول" الدكتور جورج عساف.

-10.00: الصورة الجماعية وعملية احماء الدفعة الأولى من العدائين.

-10.15-انطلاق السباق الأول.

-11.00- انتهاء السباق الأول وعملية احماء الدفعة الثانية من العدائين.

-11.15-انطلاق السباق الثاني.

-12.00-انتهاء السباق الثاني

-12.15-توزيع الجوائز