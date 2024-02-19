بطولة جبل لبنان للدرجة الثانية بكرة الطاولة اللقب لنادي بيت الككو

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أحرز نادي مار يوسف (بيت الككو) لقب بطولة جبل لبنان لفرق الرجال (درجة ثانية) في كرة الطاولة بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الإرشاد شحيم (3-2) الذي حل ثانياً .

مثّل بيت الككو مروان مرشي ، ايلي عون وجان بول سماحة ، فيما لعب للإرشاد حسن بيروتي وسيم سنكري وبشار يمق . وعلى المركز الثالث فاز الرياضي (بعبدا) على السان جورج (الزلقا)(3-0) الذي حل رابعاً. وتأهلت الى نهائيات بطولة لبنان للدرجة الثانية الفرق الثلاثة الأوائل.

وكانت منافسات محافظة جبل لبنان ،التي أقيمت على طاولات نادي المون لاسال -عن سعاده، انطلقت بمشاركة ٥٦ ناد وعلى مدى أربعة أيام تأهل منها للدور الثاني ١٤ فريق.

اشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية فادي قسيس ورئيس لجنة الحكام الدكتور كميل مرعب ورئيس لجنة جبل لبنان سمير خياط. قاد المباريات الحكام الدوليون غدير سبيتي، ساره جابر، مي مرشد رضوان، مصطفى الدقدوقي، والاتحاديون ميشال السمعاني ، وائل سيف الدين، سينتيا غصن ، محمد عليان، ايلي سليمان و ماريو سليمان.

وفي الختام، وزع أمين عام الإتحاد الدكتور بيار هاني وخياط وقسيس كأس المركز الأول والميداليات على الفرق الفائزة.