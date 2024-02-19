living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفاندوفسكي يفجر "قنبلة النهاية" في وجه سلتا فيغو

19
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح برشلونة الفوز 2-1 على مضيفه سلتا فيغو، السبت، في الدوري الإسباني، قبل مواجهة نابولي الإيطالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.
 
وقدم برشلونة أداء باهتا في الشوط الأول، قبل لحظة إلهام متأخرة من ليفاندوفسكي منحت الفريق الزائر التقدم قبل الاستراحة.
 
ووضع المهاجم البولندي برشلونة في المقدمة بتسديدة من حافة منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكن إياغو أسباس عادل النتيجة في الدقيقة 47 بتسديدة اصطدمت بالمدافع جول كوندي قبل أن تتجاوز الحارس مارك أندريه تير شتيغن.
 
ومع سيطرة سلتا فيغو على المباراة، ارتكب المدافع فران بلتران خطأ ضد لامين جمال داخل المنطقة في الدقيقة 93.
 
وتصدى الحارس فيسنتي جوايتا لركلة الجزاء في المحاولة الأولى لليفاندوفسكي، لكن حكم الفيديو المساعد أظهر أنه كان يتقدم بخطوة عن خط المرمى قبل أن تغادر الكرة نقطة الجزاء، وأمر بإعادتها.
 
وسدد اللاعب البولندي الكرة في الشباك هذه المرة، ليمنح برشلونة الفوز.
 
ويحتل فريق المدير الفني تشافي هرنانديز المركز الثالث برصيد 54 نقطة، متأخرا بنقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ولكل منهما مباراة مؤجلة.
 
ويحتل سلتا فيغو المركز 17 برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   