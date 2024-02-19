كرات تنس وحلوى ومسيّرات في الدوري الألماني.. ما القصة؟

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تسببت طائرات مسيرة في توقف مباراة أينتراخت فرانكفورت وفرايبورغ في الدوري الألماني يوم الأحد، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف للكل، حيث يواصل المشجعون احتجاجاتهم ضد دخول مستثمر خارجي.

وتوقفت مباراة حامل اللقب بايرن ميونخ ومضيفه بوخوم مؤقتا في الدوري الألماني خلال الشوط الأول عندما ألقى مشجعون كرات تنس على أرض الملعب قبل استئناف المباراة بعد 13 دقيقة.

الاحتجاج هو الأحدث في سلسلة احتجاجات المشجعين الألمان، اعتراضا على خطط رابطة الدوري الألماني لبيع حصة في حقوق المسابقة لمستثمرين في الأسهم الخاصة.

وتأخر انطلاق مباراة فرانكفورت عندما قام مشجعون بإلقاء حلوى على أرض الملعب لإجبارهم على التوقف.

كما تأخرت صافرة بداية الشوط الثاني عندما أرسل مشجعون طائرتين مسيرتين صغيرتين إلى الملعب وألقوا المزيد من الحلويات من خلف المرمى.

وعرضت لافتة ضخمة خلف المرمى تقول "لا للمستثمرين في الدوري الألماني لكرة القدم!".

وأخرج الحكم توبياس ستيلر الفريقين من الملعب ووجه تحذيرا لمشجعين بشأن إمكانية إلغاء المباراة.

واضطر مهاجم فرانكفورت ساشا كالاجيتش إلى الخروج مبكرا بسبب إصابة واضحة في الركبة، وظهر في وقت لاحق وهو يتكأ على عكازين.

وسجل المهاجم المصري عمر مرموش هدفا لفرانكفورت في الدقيقة 27، قبل أن يدرك ريتسو دوان التعادل بعد ثلاث دقائق.

لكن مرموش هيأ للبديل أنسجار كناوف الكرة ليسجل الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 35.

وأدرك فينتشنزو جريفو التعادل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، واستؤنفت الاحتجاجات بعد ذلك.

وأهدى مرموش الكرة مجددا لكناوف ليحرز هدفا في الدقيقة 72، لكن مايكل غريغوريتش عادل النتيجة للضيوف للمرة الثالثة في الدقيقة 89.

وقام غريغوريتش أيضا بإبعاد محاولة من خط المرمى حيث سعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في نهاية محمومة.

كما اندلعت احتجاجات في دوري الدرجة الثانية في وقت سابق، حيث قاطعت جماهير نورمبرغ مباراة فريقها أمام كايزرسلاوترن بدخول منطقة الملعب الداخلية لعرض لافتات تدين الصفقة المقترحة خلف أحد المرميين مباشرة، واستؤنفت المباراة بعد عدة دقائق عندما اقتنعوا بالعودة إلى أماكنهم.