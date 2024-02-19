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رسميا.. الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور

19
FEBRUARY
2024
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أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الإثنين، إسقاط عضوية مرتضى منصور، كاشفا سبب هذا القرار.
 
ونشر الزمالك على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بيانا جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إسقاط عضوية مرتضى منصور، بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي بالنادي".
 
وحسبما ذكر موقع "مصراوي"، فإن البند الثالث للمادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، ينص على ألا يكون العضو محروما من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر من قبل ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
 
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، أبريل الماضي، حكما بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري من منصبه.
 
وجاء هذا الحكم بعد أقل من شهر من تنفيذ منصور حكما بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ما دفع لمطالبات بضرورة عزله.
 
وفي أغسطس الماضي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك على خليفة اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
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