صالح جمعة: الدوري العراقي أفضل من المصري لهذه الأسباب

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كشف لاعب المنتخب المصري السابق صالح جمعة عن مقارنته بين الدوري المصري والدوري العراقي، بعد أيام من انتقاله لنادي الكرخ في العراق.

ووفقا لموقع اللاعبين المحترفين العراقي، فإن صالح جمعة قال إن "الدوري العراقي أفضل بكثير من الدوري المصري".

وأضاف جمعة أن الدوري العراقي يتفوق على نظيره المصري من الناحية المادية والجماهيرية.

وكان اللاعب المصري صالح جمعة، قد وصل الجمعة، إلى العراق، من أجل بداية مشواره مع ناديه الجديد الكرخ، بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق الإسماعيلي المصري.

وقال الحساب الرسمي للنادي العراقي، عبر موقع "فيسبوك": "المصري صالح جمعة يصل مطار بغداد للالتحاق بفريق الكرخ، وصل نجم الكرة المصرية وفريق الإسماعيلي صالح جمعة الجمعة، لمطار بغداد الدولي قبل الالتحاق بفريق الكرخ".

واشتهر جمعة كونه أحد أبرز المواهب الصاعدة في مصر، عند انتقاله إلى الأهلي عام 2015، حيث تألق هناك حتى عام 2020، كما مثل جمعة المنتخب المصري في 14 مباراة دولية.