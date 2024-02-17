فوز لبنان على العراق في "كأس بيروت" لكرة السلة

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افتتحت مباريات كأس بيروت betarabia الدولية لكرة السلة، بمباراة جمعت منتخبي لبنان والعراق والتي انتهت "لبنانية" بفارق 3 نقاط 71-68، الأشواط (16-17، و38-31 و55-53) على ملعب نادي غزير.

تقدّم الحضور العميد الركن مخايل موسى ممثلاً قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون،الرائد قزحيا حاتم ممثلاً مدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري،رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ ،امين صندوق اللجنة الأولمبية المحامي فرنسوا سعادة ،النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة في المسابقة،رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة وامين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل ميشال رزق،فاعليات رياضية،اعضاء اتحاد كرة السلة وعدد من النجوم السابقين لكرة السلة .

وفي العودة الى أجواء اللقاء ،فالبداية كانت متقاربة، ولم يبدأ جاد الحاج المدير الفني لمنتخب لبنان المباراة بالمجنّس نورفيل بيل الذي وصل الى لبنان قبل ساعات قليلة من موعد المباراة، قبل أن يشارك بعد مرور 4 دقائق من انطلاق الربع الأول، الذي انتهى عراقياً 17-16، في ما يُشبه مرحلة قراءة كل مدرب لمفاتيح لعب منافسه الصربي ميلان سربيتش ، علماً أن تشكيلة لبنان تفتقد الى أفضل لاعب في بطولة آسيا وائل عرقجي، وعلي حيدر، وكريم زينون وكريم عز الدين لأسباب مختلفة. وعلى الرغم من عودة بيل الى مقاعد الإحتياط بعد أن سجل 8 نقاط مع 6 متابعات في 6 دقائق خلال الشوط الأول الا أن المدرب الحاج تفوق على ميلان مع تألق جيرار حديديان وهايك غيوكجيان اللذين كانا الورقة الرابحة تحت السلة، وساهما بشكلٍ فعال في التفوق 38-31 بنهاية الشوط الأول للمباراة، الذي برز فيه من الجانب العراقي علي اسماعيل وفريد باروشكي من الناحية الهجومية بتسجيل كل منهما ثلاثيتين، علماً أن مجنس المنتخب العراقي ديماريو مايفيلد لم يُسجل أي نقطة خلاله، ما يعكس العمل الدفاعي المميز للاعبي المنتخب اللبناني. تحسّن الأداء الدفاعي للمنتخب العراقي في الربع الثالث ونجح لاعبوه بتقليص الفارق تدريجياً ومعادلة الأرقام 51-51، قبل أن ينتهي 55-53 لرجال الارز، الذين تقدموا 69-61، قبل وقوعهم في فخ "التيورن أوفر" أكثر من مرة (26 في مجمل المباراة مقابل 20) نتيجة الضغط الدفاعي العراقي، فتقلص الفارق الى نقطة واحدة 69-68، قبل أقل من دقيقة على النهاية فطلب جاد الحاج "تايم أوت" انتهى بعده اللقاء "لبنانياً" 71-68، وتم اختيار نورفيل بيل أفضل لاعب في المباراة. بيل سجل 18 نقطة مع 17 متابعة خلال 21 دقيقة لعب، وأضاف جيرار حديديان 14 نقطة مع 6 متابعات وهايك غيوكجيان 13 نقطة و9 متابعات وأمير سعود 8 نقاط مع 7 تمريرات حاسمة، ومن المنتخب العراقي سجل علي اسماعيل 18 نقطة مع 5 متابعات وأضاف ايهاب الزهيري 10 نقاط و5 متابعات. آراء المدربين جاد الحاج: وبعد انتهاء المباراة، عبّر كل مدرب عن رأيه حيث اعتبر جاد الحاج، ان منتخب لبنان قدم اداءاً جيداً، مع العلم أنه كان يفترض ان يكون اللاعبون أكثر تركيزاً، ولكنهم رغم ذلك بذلوا جهداَ لافتاً، ومنهم بيل الذي وصل الى لبنان قبل المباراة بساعتين فقط. الصربي ميلان سيربيتش: من جهته عبّر المدرب الصربي ميلان عن رضاه التام عن المستوى الذي قدمه لاعبوه، امام منافس قوي، مؤكدً ان مستوى منتخبه سيتحسن أكثر مع العلم أنها المباراة الاولى له مع منتخب أسود الرافدين.